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Код "жовтий": турецькі метеорологи попереджують про пилові бурі в 15 провінціях

Код "жовтий": турецькі метеорологи попереджують про пилові бурі в 15 провінціях

Київ • УНН

 • 4873477 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Метеорологи голосили "жовтий" рівень небезпеки для 15 провінцій Туреччини, через загрозу пилових буревіїв. Найбільша інтенсивність очікується на сході країни, пише УНН з посиланням на турецький Haber.

 Деталі

Турецькі метеорологи закликали мешканців 15 провінцій, де очікується пиловий шторм, бути уважними та обережними через стихію. А також попередили про перебої у транспортному сполученні, погіршення видимості та якості повітря.

Доповнення

В березні Туреччина потерпала від повеней, спричинених зливами, що обрушилися на дві турецькі провінції Шанліурфа та Адьяман, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей.

Цьому передував 6 лютого землетрус магнітудою 7,8, що стався у деяких частинах Туреччини та Сирії, внаслідок чого загинуло понад 52 000 осіб — переважна більшість у Туреччині. Понад 200 000 будівель там або впали, або серйозно постраждали.

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