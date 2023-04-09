Код "желтый": турецкие метеорологи предупреждают о надвигающихся пылевых бурях в 15 провинциях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Метеорологи объявили "желтый" уровень опасности для 15 провинций Турции, из-за угрозы пылевых бурь. Наибольшая интенсивность ожидается на востоке страны, пишет УНН со ссылкой на турецкий Haber.
Детали
Турецкие метеорологи призвали жителей 15 провинций, где ожидается пылевой шторм, быть внимательными и осторожными из-за стихии. А также предупредили о перебоях в транспортном сообщении, ухудшении видимости и качества воздуха.
Дополнение
В марте Турция страдала от наводнений, вызванных ливнями, обрушившихся на две турецкие провинции Шанлиурфа и Адьяман, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек.
Этому предшествовало 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло в некоторых частях Турции и Сирии, в результате чего погибло более 52 000 человек — подавляющее большинство в Турции. Более 200 000 зданий там либо упали, либо серьезно пострадали.
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