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Коаліція на чолі з США підтвердила факт обстрілу іракських баз

Коаліція на чолі з США підтвердила факт обстрілу іракських баз

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Іракські бази піддалися в суботу двом атакам, в результаті яких військовослужбовці очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції не постраждали. Про це йдеться в заяві штабу операції “Непохитна рішучість”, яку проводить в Іраку і Сирії група країн на чолі з США, передає УНН.

“Військова коаліція підтверджує дві атаки поблизу іракських баз, на яких розміщені коаліційні сили”, — наголошується в документі. За даними коаліції, о 18:46 за київським часом “неприцільний вогонь вівся” по добре укріпленій “зеленій зоні” Багдада за межами об’єктів коаліції, що “могло завдати шкоди мирним іракцям”. “О 18:50 (за київським часом) ракети впали в околицях авіабази Балад. Коаліційні війська 4 січня не постраждали. Іракські сили безпеки в даний час проводять розслідування інцидентів”, — вказується в заяві.

Як пояснив офіційний представник штабу операції полковник Майлс Кеггінс, за останні два місяці проти іракських баз з коаліційними силами були здійснені 13 атак. “Попередні напади, в листопаді і грудні, привели до загибелі і поранень військовослужбовців Іраку і коаліції. Ми посилили заходи безпеки на іракських базах, де розміщені війська коаліції”, — додав він. При цьому офіцер спростував відомості про атаки в районі Мосула.

Раніше в суботу надійшла інформація про обстріл Багдада і бази ВПС Іраку, де знаходяться американці. Так, дві ракети впали в “зеленій зоні” іракської столиці, де розташовані іноземні диппредставництва та урядові установи. Один з вибухів прогримів недалеко від посольства США. Даних про потерпілих і руйнування не надходило. Після обстрілу всі під’їзди до посольства були перекриті.

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Крім того, щонайменше чотири ракети впали на території авіабази Балад в провінції Салах-ед-Дін на північ від Багдада, де розквартировані американські війська. За відомостями представників іракської армії, поранення отримали три місцевих військовослужбовців.

Також повідомлялося про мінометний обстріл столичного кварталу Ель-Джадір, в результаті якого постраждали п’ятеро людей.

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