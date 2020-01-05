Коаліція на чолі з США підтвердила факт обстрілу іракських баз

КИЇВ. 5 січня. УНН. Іракські бази піддалися в суботу двом атакам, в результаті яких військовослужбовці очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції не постраждали. Про це йдеться в заяві штабу операції “Непохитна рішучість”, яку проводить в Іраку і Сирії група країн на чолі з США, передає УНН.