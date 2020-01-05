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Коалиция во главе с США подтвердила факт обстрела иракских баз

Коалиция во главе с США подтвердила факт обстрела иракских баз

Киев  •  УНН

 • 28465 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Иракские базы подверглись в субботу двум атакам, в результате которых военнослужащие возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не пострадали. Об этом говорится в заявлении штаба операции “Несокрушимая решительность”, которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, передает УНН.

“Военная коалиция подтверждает две атаки вблизи иракских баз, на которых размещены коалиционные силы”, — отмечается в документе. По данным коалиции, в 18:46 по киевскому времени “неприцельный огонь велся” по хорошо укрепленной “зеленой зоне” Багдада за пределами объектов коалиции, что “могло причинить вред мирным иракцам”. “В 18:50 (по киевскому времени) ракеты упали в окрестностях авиабазы Балад. Коалиционные войска 4 января не пострадали. Иракские силы безопасности в настоящее время проводят расследование инцидентов”, — указывается в заявлении.

Как пояснил официальный представитель штаба операции полковник Майлс Кеггинс, за последние два месяца против иракских баз с коалиционными силами были осуществлены 13 атак. “Предварительные нападения, в ноябре и декабре, привели к гибели и ранениям военнослужащих Ирака и коалиции. Мы усилили меры безопасности на иракских базах, где размещены войска коалиции”, — добавил он. При этом офицер опроверг сведения об атаках в районе Мосула.

Ранее в субботу поступила информация про обстрел Багдада и базы ВВС Ирака, где находятся американцы. Так, две ракеты упали в “зеленой зоне” иракской столицы, где расположены иностранные диппредставительства и правительственные учреждения. Один из взрывов прогремел недалеко от посольства США. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. После обстрела все подъезды к посольству были перекрыты.

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Кроме того, по меньшей мере четыре ракеты упали на территории авиабазы Балад в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада, где расквартированы американские войска. По сведениям представителей иракской армии, ранения получили три местных военнослужащих.

Также сообщалось о минометный обстрел столичного квартала Эль-Джадир, в результате которого пострадали пять человек.

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