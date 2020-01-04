НАТО призупиняє військові навчальні місії в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. НАТО припиняє навчальні місії в Іраку, заявив представник альянсу у суботу, 4 січня, після знищенням ЗС США іранського військового командира Касема Солеймані. Про це повідомляє i24NEWS, інформує УНН.
"Місія НАТО в Іраку, яка налічується сотнями, здійснює підготовку сил безпеки країни на вимогу уряду Багдаду, щоб запобігти поверненню групи "Ісламська держава". В даний час місією керує Канада, яка раніше закликала до стриманості після смертельного ракетного удару по конвою, що перевозив Солеймані та лідера іракської групи міліції", - йдеться у повідомленні.
Альянс назвав зростання нестабільності в країні після авіаударів США як причину припинення місії.
Нагадаємо, США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби. Після цього США здійснили новий авіаудар в Іраку, кілька осіб загинули, однаку у Вашингтоні свою участь у цьому заперечили.