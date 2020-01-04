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НАТО призупиняє військові навчальні місії в Іраку

НАТО призупиняє військові навчальні місії в Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. НАТО припиняє навчальні місії в Іраку, заявив представник альянсу у суботу, 4 січня, після знищенням ЗС США іранського військового командира Касема Солеймані. Про це повідомляє i24NEWS, інформує УНН.

"Місія НАТО в Іраку, яка налічується сотнями, здійснює підготовку сил безпеки країни на вимогу уряду Багдаду, щоб запобігти поверненню групи "Ісламська держава". В даний час місією керує Канада, яка раніше закликала до стриманості після смертельного ракетного удару по конвою, що перевозив Солеймані та лідера іракської групи міліції", - йдеться у повідомленні.

Альянс назвав зростання нестабільності в країні після авіаударів США як причину припинення місії.

Нагадаємо, США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби. Після цього США здійснили новий авіаудар в Іраку, кілька осіб загинули, однаку у Вашингтоні свою участь у цьому заперечили.

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