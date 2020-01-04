США здійснили новий авіаудар в Іраку, кілька осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Американські військові завдали авіаудари по автоколоні, ймовірно, з лікарями воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шаабі" на північ від Багдада, у результаті чого загинули щонайменше шість людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera і телеканал As Sumaria.
Ціллю нового авіаудару був командувач іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шаабі".
"Унаслідок нового повітряного нальоту США, ціллю якого був командувач іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шаабі", рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб", - ідеться в повідомленні.
Атаку здійснили на дорозі на північ від Багдада. Крім того, поранення отримали троє людей.
У проіранському угрупованні "Хашд аш-Шаабі", також відомому як Народні мобілізаційні сили, спростували інформацію про те, що їхній командир перебував в атакованій колоні. Там стверджують, що у колоні перебували лікарі.
Нагадаємо, 3 січня США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби.