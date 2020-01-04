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США осуществили новый авиаудар в Ираке, несколько человек погибли

США осуществили новый авиаудар в Ираке, несколько человек погибли

Киев  •  УНН

 • 25738 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Американские военные нанесли авиаудары по автоколонне, вероятно, с врачами военизированной группировки "Хашд аш-Шааби" к северу от Багдада, в результате чего погибли, по крайне мере, шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera и телеканал As Sumaria.

Целью нового авиаудара был командующий иракского военизированной группировки "Хашд аш-Шааби".

"В результате нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки" Хашд аш-Шааби ", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - говорится в сообщении.

Атаку осуществили на дороге к северу от Багдада. Кроме того, ранения получили три человека.

В проиранской группировке "Хашд аш-Шааби", также известном как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованной колонне. Там утверждают, что в колонне находились врачи.

Напомним, 3 января США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы.

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