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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 42092 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121913 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 127673 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125772 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 149412 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111761 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 112053 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132267 просмотра

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НАТО приостанавливает военные учебные миссии в Ираке

НАТО приостанавливает военные учебные миссии в Ираке

Киев  •  УНН

 • 14724 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. НАТО прекращает учебные миссии в Ираке, заявил представитель альянса в субботу, 4 января, после уничтожением ВС США иранского военного командира Касема Солеймани. Об этом сообщает i24NEWS, информирует УНН.

"Миссия НАТО в Ираке, которая насчитывается сотнями, осуществляет подготовку сил безопасности страны по требованию правительства Багдада, чтобы предотвратить возвращение группы "Исламское государство". В настоящее время миссией руководит Канада, которая ранее призвала к сдержанности после смертельного ракетного удара по конвою, перевозившего Солеймани и лидера иракской группы милиции", - говорится в сообщении.

Альянс назвал рост нестабильности в стране после авиаударов США в качестве причины прекращения миссии.

Напомним, США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы. После этого США провели новый авиаудар в Ираке, несколько человек погибли, однако в Вашингтоне свое участие в этом отрицают.

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