НАТО приостанавливает военные учебные миссии в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. НАТО прекращает учебные миссии в Ираке, заявил представитель альянса в субботу, 4 января, после уничтожением ВС США иранского военного командира Касема Солеймани. Об этом сообщает i24NEWS, информирует УНН.
"Миссия НАТО в Ираке, которая насчитывается сотнями, осуществляет подготовку сил безопасности страны по требованию правительства Багдада, чтобы предотвратить возвращение группы "Исламское государство". В настоящее время миссией руководит Канада, которая ранее призвала к сдержанности после смертельного ракетного удара по конвою, перевозившего Солеймани и лидера иракской группы милиции", - говорится в сообщении.
Альянс назвал рост нестабильности в стране после авиаударов США в качестве причины прекращения миссии.
Напомним, США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы. После этого США провели новый авиаудар в Ираке, несколько человек погибли, однако в Вашингтоне свое участие в этом отрицают.