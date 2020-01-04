Поруч із посольством США в Багдаді стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Вибух пролунав в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Як повідомляє в суботу кореспондент телеканалу Sky News Arabia, дорога до посольства США перекрита, інформує УНН.
Повідомляється, що дві ракети вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Інформація про постраждалих не наводиться.
"Ситуація в Іраку різко загострилася після кількох ударів ВПС США 29 грудня по п'яти об'єктах угрупування "Катаїб Хезболлах" в Сирії і Іраку. У Пентагоні тоді заявили, що ця структура несе відповідальність за обстріл іракської бази під Кіркуком, де загинув американський співробітник. В результаті бомбардування в районі міста Ель-Каїм (провінція Анбар), як повідомляли іракські ЗМІ, загинули не менше 25 осіб і понад 50 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Ці дії американців викликали жорстку критику іракської влади, які заявили про необхідність перегляду відносин з міжнародною антитерористичною коаліцією, очолюваною Вашингтоном. Обстановка ще більше загострилася після того, як в ніч на п'ятницю американські ВПС за розпорядженням президента Дональда Трампа завдали удару в районі аеропорту Багдада, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касем Сулеймані. Разом з ним були вбиті заступник глави шиїтського ополчення "Аль-Хашд аш-Шааб" Абу Махді аль-Мухандіс і ще кілька людей.
Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.
Як повідомлялося раніше в УНН, НАТО призупиняє військові навчальні місії в Іраку.