Князєв назвав версії щодо вбивства поліцейського в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Правоохоронці відпрацьовують кілька версій вбивства поліцейського Дмитра Глушака в Шевченківському районі Києва, одна з яких - що злочин пов'язаний із його службовими обов'язками. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Упродовж вчорашньої та сьогоднішньої доби поліція відпрацьовує декілька робочих версій. Одна з них — це вбивство скоєно з метою пограбування. Інша — вбивство пов’язано зі службовими обов’язками, які виконував потерпілий”, — цитує прес-служба С.Князєва.
За його словами, до розслідування вбивства залучені співробітники Служби безпеки України.
“Негайно була створена посилена слідчо-оперативна група, в яку входять найкращі фахівці Національної поліції. Ми долучили колег зі Служби безпеки України. Думаю, що ми прозвітуємо перед суспільством про швидке розкриття цього правопорушення”, — зазначив очільник Нацполіції.
Як повідомляв УНН, 5 липня в Шевченківському районі Києва в автомобілі виявлено тіло чоловіка зі слідами вогнепальних поранень. Згодом стало відомо, що вбитий чоловік був поліцейським.