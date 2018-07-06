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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74949 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110288 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131342 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138344 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174480 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154862 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142214 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Князев назвал версии убийства полицейского в Киеве

Князев назвал версии убийства полицейского в Киеве

Киев  •  УНН

 • 9403 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства полицейского Дмитрия Глушака в Шевченковском районе Киева, одна из которых - что преступление связано с его служебными обязанностями. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство совершено с целью ограбления. Другая - убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял пострадавший", - цитирует пресс-служба С.Князева.

По его словам, к расследованию убийства привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

"Немедленно была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят лучшие специалисты Национальной полиции. Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины. Думаю, что мы отчитаемся перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения", - отметил глава Нацполиции.

Как сообщал УНН, 5 июля в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений. Впоследствии стало известно, что убитый мужчина был полицейским.

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