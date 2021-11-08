Княгиня Шарлен повернулася до Монако після багатомісячної відсутності

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"У понеділок, 8 листопада, рано вранці, Його Високість принц Альбер II у супроводі Її Світлості принцеси Стефанії, а також наслідного принца Жака та принцеси Габріелли зустріли Її Високість принцесу Шарлін у князівстві Монако. Возз'єднання, наповнене радістю та емоціями", - йдеться в Instagram королівського палацу Монако.

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Княгиня Шарлен прибула вранці 8 листопада приватним літаком до Ніцци у Франції. Пізніше у супроводі співробітників двору, а також собаки, вона вирушила до Монако вертольотом.

Доповнення

Княгиня Монако, провела в ПАР шість місяців через нездужання, пов'язане з інфекційною хворобою носоглотки. Вона перенесла кілька операцій – остання була зроблена 8 жовтня.

Через таку тривалу відсутність княгині в пресі почали з'являтися чутки про скандал, пов'язаний зі зрадою її чоловіка, проте обоє це заперечували.