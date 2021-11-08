Княгиня Шарлен вернулась в Монако после многомесячного отсутствия

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"В понедельник, 8 ноября, рано утром, Его Высочество принц Альбер II в сопровождении Ее Светлости принцессы Стефании, а также наследного принца Жака и принцессы Габриэллы встретили Ее Высочество принцессу Шарлин в княжестве Монако. Воссоединение, наполненное радостью и эмоциями", - говорится в Instagram королевского дворца Монако.

Детали

Княгиня Шарлен прибыла утром 8 ноября частным самолетом до Ниццы во Франции. Позже в сопровождении сотрудников двора, а также собаки, она отправилась в Монако на вертолете.

Дополнение

Княгиня Монако, провела в ЮАР шесть месяцев из-за недомогания, связанного с инфекционной болезнью носоглотки. Она перенесла несколько операций, последняя была сделана 8 октября.

Из-за столь длительного отсутствия княгини в СМИ начали появляться слухи о скандале, связанном с изменой ее мужа, однако оба это отрицали.