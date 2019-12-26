КНДР розкритикувала збільшення кількості польотів літаків-розвідників США біля своїх кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. КНДР засудила розвідувальні польоти авіації ЗС США у своїх кордонів. Про це йдеться в статті, опублікованій в четвер інтернет-ресурсом Північної Кореї Arirang meari, передає УНН.
У матеріалі наголошується, що США і Південна Корея останнім часом переключилися на “постійне спостереження” за військовими об’єктами КНДР і посилили боєготовність.
“Ми пильно стежимо за провокаційними діями ворожих сил. Їм варто мати на увазі, що у нашого терпіння є межа”, — наголошується в матеріалі. Його автори підкреслюють, що Пхеньян “готовий до будь-якого розвитку подій”.
У статті також міститься критика Південної Кореї, яка “в своїй політиці сліпо слідує за США”. Видання закликає Сеул до стриманості і попереджає про можливі “жахливі наслідки” такого вибору.
Напередодні три літаки-розвідники ВПС США — Boeing RC-135W, Boeing RC-135S і Boeing E-8C, — а також американський стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk були помічені в небі над Корейським півостровом в період між ввечері вівторка і ранку середи.
Польоти здійснювалися на тлі побоювань з приводу можливих запусків міжконтинентальних балістичних ракет з боку КНДР напередодні Різдва за григоріанським календарем. ВВС США вкрай рідко проводять польоти відразу декількох розвідувальних літаків в цьому районі.
В кінці грудня закінчується термін, який Пхеньян встановив Вашингтону для вироблення взаємоприйнятного компромісу на переговорах з проблеми денуклеаризації. 3 грудня заступник міністра закордонних справ Народної Республіки Лі Те Сон заявив, що в цьому питанні все зараз залежить від США, яким належить самим вибрати для себе “різдвяний подарунок”. 24 грудня американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати з’ясують, у чому може полягати “різдвяний подарунок” з боку КНДР, і успішно впораються з ним.