Чотири розвідувальних літаки ВПС США здійснили політ над Корейським півостровом

ukru
08:36 • 31773 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 41402 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 67616 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 70331 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 113838 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 164743 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 264241 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261413 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255043 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236273 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
32 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 56463 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 62565 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 79885 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 80624 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 64557 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 31743 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 67583 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 70292 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 44198 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 80624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 1625 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 96666 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 47611 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 144990 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 157473 перегляди
Актуальне
Чотири розвідувальних літаки ВПС США здійснили політ над Корейським півостровом

Чотири розвідувальних літаки ВПС США здійснили політ над Корейським півостровом

Київ • УНН

 • 13438 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Три літаки-розвідники ВПС США — Boeing RC-135W, Boeing RC-135S і Boeing E-8C, а також американський стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk були помічені в небі над Корейським півостровом в період між вечером вівторка та ранком середи. Про це повідомив сервіс Aircraft Spots, що відслідковує польоти військової техніки на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Як зазначає при цьому агентство Yonhap, дана інформація з’явилася на тлі побоювань з приводу можливих запусків міжконтинентальних балістичних ракет з боку КНДР напередодні католицького Різдва.

За даними видання, ВПС США вкрай рідко проводять польоти відразу декількох повітряних суден в цьому районі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США заявили, що не обмежують переговори по денуклеаризації з КНДР крайніми термінами

В кінці грудня закінчується термін, який Пхеньян встановив Вашингтону для вироблення взаємоприйнятного компромісу на переговорах з проблеми денуклеаризації. 3 грудня заступник міністра закордонних справ Народної Республіки Лі Те Сон заявив, що в цьому питанні все зараз залежить від США, яким належить самим вибрати для себе “різдвяний подарунок”. 24 грудня американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати з’ясують, у чому може полягати “різдвяний подарунок” з боку КНДР, і успішно впораються з ним.

Нагадаємо, 8 грудня ЗМІ КНДР повідомили про проведення успішного випробування на космодромі Сохе в районі Тончхан-ні. Передбачається, що там був випробуваний ракетний двигун. Це перший подібний тест з моменту початку переговорів Пхеньяна і Вашингтона про денуклеаризації Корейського півострова в 2018 році. Після звістки про випробування на полігоні президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що лідер КНДР “Кім Чен Ин може втратити все, якщо зробить ворожі дії”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.86
Bitcoin
$84,123.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.03
Золото
$3,036.50
Ethereum
$1,974.95