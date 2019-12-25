Чотири розвідувальних літаки ВПС США здійснили політ над Корейським півостровом

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Три літаки-розвідники ВПС США — Boeing RC-135W, Boeing RC-135S і Boeing E-8C, а також американський стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk були помічені в небі над Корейським півостровом в період між вечером вівторка та ранком середи. Про це повідомив сервіс Aircraft Spots, що відслідковує польоти військової техніки на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.