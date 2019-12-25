Чотири розвідувальних літаки ВПС США здійснили політ над Корейським півостровом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Три літаки-розвідники ВПС США — Boeing RC-135W, Boeing RC-135S і Boeing E-8C, а також американський стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk були помічені в небі над Корейським півостровом в період між вечером вівторка та ранком середи. Про це повідомив сервіс Aircraft Spots, що відслідковує польоти військової техніки на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Як зазначає при цьому агентство Yonhap, дана інформація з’явилася на тлі побоювань з приводу можливих запусків міжконтинентальних балістичних ракет з боку КНДР напередодні католицького Різдва.
За даними видання, ВПС США вкрай рідко проводять польоти відразу декількох повітряних суден в цьому районі.
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В кінці грудня закінчується термін, який Пхеньян встановив Вашингтону для вироблення взаємоприйнятного компромісу на переговорах з проблеми денуклеаризації. 3 грудня заступник міністра закордонних справ Народної Республіки Лі Те Сон заявив, що в цьому питанні все зараз залежить від США, яким належить самим вибрати для себе “різдвяний подарунок”. 24 грудня американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати з’ясують, у чому може полягати “різдвяний подарунок” з боку КНДР, і успішно впораються з ним.
Нагадаємо, 8 грудня ЗМІ КНДР повідомили про проведення успішного випробування на космодромі Сохе в районі Тончхан-ні. Передбачається, що там був випробуваний ракетний двигун. Це перший подібний тест з моменту початку переговорів Пхеньяна і Вашингтона про денуклеаризації Корейського півострова в 2018 році. Після звістки про випробування на полігоні президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що лідер КНДР “Кім Чен Ин може втратити все, якщо зробить ворожі дії”.