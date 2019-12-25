Четыре разведывательных самолета ВВС США совершили полет над Корейским полуостровом

Как отмечает при этом агентство Yonhap, данная информация появилась на фоне опасений по поводу возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны КНДР накануне католического Рождества.

По данным издания, ВВС США крайне редко проводят полеты сразу нескольких воздушных судов в этом районе.

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В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел Народной Республики Ли Тэ Сон заявил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя “рождественский подарок”. 24 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться “рождественский подарок” со стороны КНДР, и успешно справятся с ним.

Напомним, 8 декабря СМИ КНДР сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР “Ким Чен Ын может потерять все, если сделает враждебные действия”.