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Не супутник: у КМВА спростували попередні дані про спалах у небі над Києвом

Не супутник: у КМВА спростували попередні дані про спалах у небі над Києвом

Київ • УНН

 • 976149 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Спалах у небі над Києвом, який містяни могли побачити 19 квітня, не був спричинений падінням супутника NASA, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє УНН з посиланням на Telegram КМВА.

Деталі

За словами начальника КМВА, близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі зафіксували падіння невідомого повітряного об'єкта. Після перевірки та уточнення, інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася. 

Попко повідомив, що адміністрація заявила про ймовірне падіння американського супутника з поміткою "попередня інформація", щоб "заспокоїти мешканців та гостей столиці". Він додав, що на той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі космічного тіла "від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було".

Цитата

"Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. Що саме це було – мають з’ясувати виключно фахівці... Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", - сказав Попко.

Нагадаємо

19 квітня КМВА оприлюднило інформацію, що світіння в небі, яке спостерігали жителі Києва, може бути результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

NASA заперечило це твердження.

У Головному центрі спеціального контролю ДКА пояснили, що в Україні минулого вечора зафіксували "високоенергетичну акустичну подію". Це, імовірно, пов'язано зі входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

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