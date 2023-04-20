Не спутник: в КГВА опровергли предварительные данные о вспышке в небе над Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Вспышка в небе над Киевом, которую горожане могли увидеть 19 апреля, не была вызвана падением спутника NASA, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает УНН со ссылкой на Telegram КГВА.
Детали
По словам начальника КГВА, около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе зафиксировали падение неизвестного воздушного объекта. После проверки и уточнения, информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась.
Попко сообщил, что администрация заявила о вероятном падении американского спутника с пометкой "предварительная информация", чтобы "успокоить жителей и гостей столицы". Он добавил, что на тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли космического тела "ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было".
Цитата
"Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас, после официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию – это не был их спутник. Что именно это было, должны выяснить исключительно специалисты... Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла имеющееся вооружение",- сказал Попко.
Напомним
19 апреля КГВА обнародовало информацию, что свечение в небе, которое наблюдали жители Киева, является результатом падения на Землю космического спутника NASA.
NASA опровергло это утверждение.
В Главном центре специального контроля ГКА объяснили, что в Украине вчера вечером зафиксировали "высокоэнергетическое акустическое событие". Это, предположительно, связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы.