КМДА: понеділок 19 березня оголосять вихідним у разі погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендуватиме оголосити понеділок 19 березня вихідним днем. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання міського оперативного штабу із ліквідації надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
"Микола Поворозник зазначив, що в разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендуватиме оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем. Першочергово це стосуватиметься дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Про що буде повідомлено окремо", - сказано у повідомленні.
У КМДА закликали киян уважно стежити за повідомленнями міської влади та дотримуватися рекомендацій фахівців.
Як повідомляв УНН, українців попередили про хуртовини і мороз на вихідних.