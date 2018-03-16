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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 10398 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 31503 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37072 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 83559 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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КГГА: понедельник 19 марта объявят выходным в случае ухудшения погоды

КГГА: понедельник 19 марта объявят выходным в случае ухудшения погоды

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник 19 марта выходным днем. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Николай Поворозник отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. О чем будет сообщено отдельно", - сказано в сообщении.

В КГГА призвали киевлян внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о метели и морозе на выходных.

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