КГГА: понедельник 19 марта объявят выходным в случае ухудшения погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник 19 марта выходным днем. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.
"Николай Поворозник отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. О чем будет сообщено отдельно", - сказано в сообщении.
В КГГА призвали киевлян внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о метели и морозе на выходных.