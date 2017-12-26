Клуби Кравцова і Гладиря здобули перемоги в іноземних баскетбольних чемпіонатах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За підсумками чергових турів чемпіонату Туреччини та Франції команди з представниками баскетбольної збірної України одержали чергові перемоги, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
“Монако” українського снайпера Сергія Гладиря закріпився на першій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Франції. Команда нашого захисника на домашньому паркеті обіграла впевнено “Ле Портель” 84:66.
Доробок Гладиря, який вийшов із лави запасних та відіграв 14 хвилин, склав 3 очки (1/3 триочкових), зробив 2 перехоплення та 1 передачу при 1 втраті та 1 фолі.
Важку домашню перемогу оформив “Ешкішехір” центрового збірної України В’ячеслава Кравцова. Команда “бігмена” в рамках чемпіонату Туреччини на домашньому переграла “Тофаш” (76:75), а Кравцов, вийшовши з лави, підіграв 17 хвилин, набрав 3 очки (1/4 двоочкових, 1/2 штрафних), зробив 3 підбирання (1 в нападі) та 1 перехоплення.
Додамо, що команда Кравцова після 12 турів посідає 4 місце у чемпіонаті Туреччини, маючи в активі 9 перемог, а колектив Гладиря після 14 турів французької першості ідуть на першому місці з 11 перемогами та 3 поразками.
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