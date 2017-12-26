Клубы Кравцова и Гладыря одержали победы в иностранных баскетбольных чемпионатах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По итогам очередных туров чемпионата Турции и Франции команды с представителями баскетбольной сборной Украины получили очередные победы, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
“Монако” украинского снайпера Сергея Гладыря закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. Команда нашего защитника на домашнем паркете обыграла уверенно “Ле Портель” 84:66.
Работа Гладыря, который вышел со скамейки запасных и сыграл 14 минут, составила 3 очка (1/3 трехочковых), сделал 2 перехвата и 1 передачу при 1 потере и 1 фоле.
Тяжелую домашнюю победу оформил “Ешкишехир” центрового сборной Украины Вячеслава Кравцова. Команда “бигмена” в рамках чемпионата Турции на домашнем переиграла “Тофаш” (76:75), а Кравцов, выйдя со скамейки, подыграл 17 минут, набрал 3 очка (1/4 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 3 подбора ( 1 в нападении) и 1 перехват.
Добавим, что команда Кравцова после 12 туров занимает 4 место в чемпионате Турции, имея в активе 9 побед, а коллектив Гладыря после 14 туров французского первенства идет на первом месте с 11 победами и 3 поражениями.
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