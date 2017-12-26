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Клубы Кравцова и Гладыря одержали победы в иностранных баскетбольных чемпионатах

Киев • УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По итогам очередных туров чемпионата Турции и Франции команды с представителями баскетбольной сборной Украины получили очередные победы, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Клубы Кравцова и Гладыря одержали победы в иностранных баскетбольных чемпионатах

“Монако” украинского снайпера Сергея Гладыря закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. Команда нашего защитника на домашнем паркете обыграла уверенно “Ле Портель” 84:66.

Работа Гладыря, который вышел со скамейки запасных и сыграл 14 минут, составила 3 очка (1/3 трехочковых), сделал 2 перехвата и 1 передачу при 1 потере и 1 фоле.

Тяжелую домашнюю победу оформил “Ешкишехир” центрового сборной Украины Вячеслава Кравцова. Команда “бигмена” в рамках чемпионата Турции на домашнем переиграла “Тофаш” (76:75), а Кравцов, выйдя со скамейки, подыграл 17 минут, набрал 3 очка (1/4 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 3 подбора ( 1 в нападении) и 1 перехват.

Добавим, что команда Кравцова после 12 туров занимает 4 место в чемпионате Турции, имея в активе 9 побед, а коллектив Гладыря после 14 туров французского первенства идет на первом месте с 11 победами и 3 поражениями.

Как сообщал УНН, баскетболист Фесенко провел самую результативную игру карьеры в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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