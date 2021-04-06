Клуб Зінченка поніс збитки за минулий сезон: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Футбольний клуб "Манчестер Сіті" опублікував фінансовий звіт за сезон - 2019/20 років, передає УНН з посиланням на сайт "містян".
Деталі
Клуб зафіксував збиток в розмірі 126 млн. фунтів – 147 млн. євро. Доходи лідера АПЛ скоротилися на 11 відсотків - до 478,4 млн. фунтів. Грошові втрати були пояснені клубом пандемією коронавірусу, затримкою отримання доходів від матчів чемпіонату Англії, Ліги чемпіонів і Кубка Англії, а також затримкою виплат від трансферу нападника Лероя Сане в мюнхенську "Баварію".
Проте, в клубі упевнені на поверненні прибутковості вже за підсумками сезону 2020-21 років за рахунок меншого впливу пандемії.
Доповнення
"Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, на поточний момент впевнено лідирує в Англійській Прем'єр-лізі.