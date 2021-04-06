Клуб Зинченко понес убытки за прошлый сезон: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Футбольный клуб "Манчестер Сити" опубликовал финансовый отчет за сезон - 2019/20 годов, передает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
Детали
Клуб зафиксировал убыток в размере 126 млн. Фунтов - 147 млн евро. Доходы лидера АПЛ сократились на 11 процентов - до 478,4 млн фунтов. Денежные потери были объяснены клубом пандемией коронавируса, задержкой получения доходов от матчей чемпионата Англии, Лиги чемпионов и Кубка Англии, а также задержкой выплат от трансфера нападающего Лероя Сане в мюнхенскую "Баварию".
Однако, в клубе уверены в возвращении прибыльности уже по итогам сезона 2020-21 годов за счет меньшего влияния пандемии.
Дополнение
"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, на текущий момент уверенно лидирует в Английской Премьер-лиге.