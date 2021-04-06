Клуб Зинченко понес убытки за прошлый сезон: известны детали

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 17527 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Футбольный клуб "Манчестер Сити" опубликовал финансовый отчет за сезон - 2019/20 годов, передает УНН со ссылкой на сайт "горожан".

Детали

Клуб зафиксировал убыток в размере 126 млн. Фунтов - 147 млн евро. Доходы лидера АПЛ сократились на 11 процентов - до 478,4 млн фунтов. Денежные потери были объяснены клубом пандемией коронавируса, задержкой получения доходов от матчей чемпионата Англии, Лиги чемпионов и Кубка Англии, а также задержкой выплат от трансфера нападающего Лероя Сане в мюнхенскую "Баварию".

Однако, в клубе уверены в возвращении прибыльности уже по итогам сезона 2020-21 годов за счет меньшего влияния пандемии.

Дополнение

"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, на текущий момент уверенно лидирует в Английской Премьер-лиге.

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