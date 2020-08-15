Клуб з Німеччини виборов путівку у півфінал Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Протистоянням “РБ Лейпциг” — “Атлетіко” продовжилась стадія 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН.

У дебюті зустрічі захисник Марсель Хальстенберг з вигідної позиції у чужій карній зоні запустив м’яч над поперечиною. До перерви командам на вдалося змінити цифри на табло, але після відпочинку ситуація змінилася.

Незабаром після перерви команда Юліана Нагельсманна вийшла вперед. Марсель Забітцер виконав невисокий навіс справа, і Дані Ольмо майже без стрибка пробив головою повз Яна Облака.

Вихід Жоау Фелікса на заміну оживив гру “Атлетіко”. Один з його ривків в штрафну завершився тим, що Лукас Клостерманн зніс його в невдалому підкаті. Двадцятирічний нападник збірної Португалії реалізував пенальті без шансів для Гулачі.

Справа йшла до додаткового часу, коли Анхеліньо зробив поперечний пас на Тайлера Адамса, який зовсім один атакував другим темпом. Американець першим торканням обробив передачу і другим пробив. Рикошетом від ноги Стефана Савича м’яч влетів у сітку — 2:1.

Примітно, що “Лейпциг” тренує 33-річний тренера Юліан Нагельсманна.

Додамо, “РБ Лейпциг” по півфіналу Ліги чемпіонів стане паризький “ПСЖ”.

Українські Національні Новини

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