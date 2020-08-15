Клуб из Германии завоевал путевку в полуфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Противостоянием “РБ Лейпциг” — “Атлетико” продолжилась стадия 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.
В дебюте встречи защитник Марсель Хальстенберг из выгодной позиции в чужой штрафной запустил мяч над перекладиной. До перерыва командам удалось изменить цифры на табло, но после отдыха ситуация изменилась.
Вскоре после перерыва команда Юлиана Нагельсманна вышла вперед. Марсель Забитцер выполнил невысокий навес справа, и Дани Ольмо почти без прыжка пробил головой мимо Яна Облака.
Выход Жоау Феликса на замену оживил игру “Атлетико”. Один из его рывков в штрафную завершился тем, что Лукас Клостерманн снес его в неудачном подкате. Двадцатилетний нападающий сборной Португалии реализовал пенальти без шансов для Гулачи.
Дело шло к дополнительному времени, когда Анхелиньо сделал поперечный пас на Тайлера Адамса, который совсем один атаковал вторым темпом. Американец первым касанием обработал передачу и вторым пробил. Рикошетом от ноги Стефана Савича мяч влетел в сетку — 2:1.
Примечательно, что “Лейпциг” тренирует 33-летний тренера Юлиан Нагельсманна.
Добавим, “СБ Лейпциг” по полуфиналу Лиги чемпионов станет парижский “ПСЖ”.