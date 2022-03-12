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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Клуб Миколенка запустив масштабну компанію зі збору коштів в підтримку України

Клуб Миколенка запустив масштабну компанію зі збору коштів в підтримку України

Київ • УНН

 • 118978 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. ФК "Евертон" в складі якого виступає оборонець збірної України Віталій Миколенко, розпочав кампанію для підтримки гуманітарних заходів зі збору коштів на підтримку Україні, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Що відомо

"Іриски" пожертвують 250 тис. фунтів. Клуб також запускає масштабну благодійну кампанію, яка має на меті зібрати 500 тис. фунтів для Комітету з надзвичайних ситуацій в Україні, створеному в Англії. Початок акції запланований на матч із "Вулверхемптоном".

Цитата

"Картини трагедії, що розгортається в Україні, які ми всі бачили, несамовиті. І неправильно. І жахливо. Ми зі зростаючим жахом стежимо за новинами з України, де невиборчі напади наражають на небезпеку ні в чому невинних цивільних осіб, у тому числі дітей. Ми прагнемо зробити все можливе, щоб продемонструвати нашу підтримку безневинним жертвам російського вторгнення в Україну. Ми всі молимося про мир, але ми також сповнені рішучості допомогти гуманітарним зусиллям прямо зараз, щоб урятувати життя. Збитки, які ця війна завдає українським сім'ям, є жахливими", — заявив голова правління "Евертона" Білл Кенрайт.

Контекст

Колишній клуб Шевченка запустив масштабну акцію на підтримку України.

Українські Національні Новини

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