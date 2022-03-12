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Клуб Миколенко запустил масштабную компанию по сбору средств в поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. ФК "Эвертон" в составе которого выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, начал кампанию в поддержку гуманитарных мероприятий по сбору средств в поддержку Украине, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Что известно

"Ириски" пожертвуют 250 тыс. фунтов. Клуб также запускает масштабную благотворительную кампанию, которая имеет цель собрать 500 тыс. фунтов для Комитета по чрезвычайным ситуациям в Украине, созданном в Англии. Начало акции запланировано на матч с "Вулверхэмптоном".

Цитата

"Картины трагедии, которая разворачивается в Украине, которые мы все видели, душераздирающие. И неправильно. И ужасно. Мы с растущим ужасом следим за новостями из Украины, где неизбирательные нападения подвергают опасности ни в чем неповинных гражданских лиц, в том числе детей. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку невинным жертвам российского вторжения в Украину. Мы все молимся о мире, но мы также полны решимости помочь гуманитарным усилиям прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Убытки, которые эта война наносит украинским семьям ужасные", — заявил председатель правления "Эвертона" Билл Кенрайт.

Контекст

Бывший клуб Шевченко запустил масштабную акцию на поддержку Украины.

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