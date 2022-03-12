Клуб Миколенко запустил масштабную компанию по сбору средств в поддержку Украины

Что известно

"Ириски" пожертвуют 250 тыс. фунтов. Клуб также запускает масштабную благотворительную кампанию, которая имеет цель собрать 500 тыс. фунтов для Комитета по чрезвычайным ситуациям в Украине, созданном в Англии. Начало акции запланировано на матч с "Вулверхэмптоном".

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"Картины трагедии, которая разворачивается в Украине, которые мы все видели, душераздирающие. И неправильно. И ужасно. Мы с растущим ужасом следим за новостями из Украины, где неизбирательные нападения подвергают опасности ни в чем неповинных гражданских лиц, в том числе детей. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку невинным жертвам российского вторжения в Украину. Мы все молимся о мире, но мы также полны решимости помочь гуманитарным усилиям прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Убытки, которые эта война наносит украинским семьям ужасные", — заявил председатель правления "Эвертона" Билл Кенрайт.

Контекст

Бывший клуб Шевченко запустил масштабную акцию на поддержку Украины.