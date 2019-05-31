Клопп про "Тоттенхем": за останні роки вони домоглися колосального прогресу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Головний коуч “Ліверпуля” Юрген Клопп адресував слова поваги візаві з “Тоттенхему” Маурісіо Почеттіно перед фінальним матчем клубів за трофей Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“У фіналі зустрічаються дві класні команди. Я з повагою ставлюся до виконаної Почеттіно роботі. У нього вже були талановиті гравці, коли він починав з ними працювати. Але за останні роки вони домоглися колосального прогресу”, — розпочав німець.
Наставник спростував слова щодо статусу фаворита його команди.
“Якби я вважав, що перевага на боці „Тоттенхема“, то я був би в сказі. Знаю, що люди говорять, ніби ми фаворити, оскільки набрали більше очок в рідному чемпіонаті. Але якщо ви подивитеся на результати наших особистих зустрічей, то обидва рази рахунок був всього лише 2:1. Так що перед початком гри переваги немає ні в однієї з команд”, — зізнався Клопп.
Рульовий віце-чемпіонів Англії вважає, що його команда сьогодні постане більш досвідченим колективом у порівнянні з фіналом Ліги чемпіонів проти “Реалу”.
“Ми на рік старше. Такі гравці, як Трент, провели на 50 матчів більше. Хлопці вже грали в фіналі. Тоді у нас було не так багато шансів. Ми самі себе здивували виходом у фінал. Тоді ми грали не так стабільно, як зараз”, — підкреслив керманич “Ліверпулю”.
Про стан Роберто Фірміно: “Фірміно готовий. Чи вийде він в „основі“? Ще не буду відповідати на це питання. Якщо він буде готовий, то вийде”.
Нагадаємо, що 27-й фінал Ліги чемпіонів УЄФА/64-й Кубку європейських кубків стартуватиме о 22:00 на “Сантьяго Бернабеу”.