Клопп про "Тоттенхем": за останні роки вони домоглися колосального прогресу

“У фіналі зустрічаються дві класні команди. Я з повагою ставлюся до виконаної Почеттіно роботі. У нього вже були талановиті гравці, коли він починав з ними працювати. Але за останні роки вони домоглися колосального прогресу”, — розпочав німець.

Наставник спростував слова щодо статусу фаворита його команди.

“Якби я вважав, що перевага на боці „Тоттенхема“, то я був би в сказі. Знаю, що люди говорять, ніби ми фаворити, оскільки набрали більше очок в рідному чемпіонаті. Але якщо ви подивитеся на результати наших особистих зустрічей, то обидва рази рахунок був всього лише 2:1. Так що перед початком гри переваги немає ні в однієї з команд”, — зізнався Клопп.

Рульовий віце-чемпіонів Англії вважає, що його команда сьогодні постане більш досвідченим колективом у порівнянні з фіналом Ліги чемпіонів проти “Реалу”.

“Ми на рік старше. Такі гравці, як Трент, провели на 50 матчів більше. Хлопці вже грали в фіналі. Тоді у нас було не так багато шансів. Ми самі себе здивували виходом у фінал. Тоді ми грали не так стабільно, як зараз”, — підкреслив керманич “Ліверпулю”.

Про стан Роберто Фірміно: “Фірміно готовий. Чи вийде він в „основі“? Ще не буду відповідати на це питання. Якщо він буде готовий, то вийде”.

Нагадаємо, що 27-й фінал Ліги чемпіонів УЄФА/64-й Кубку європейських кубків стартуватиме о 22:00 на “Сантьяго Бернабеу”.