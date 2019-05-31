Клопп о "Тоттенхэме": за последние годы они добились колоссального прогресса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Главный коуч “Ливерпуля” Юрген Клопп адресовал слова уважения визави из “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино перед финальным матчем клубов за трофей Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе. У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса”, — начал немец.
Наставник опроверг слова о статусе фаворита его команды.
“Если бы я считал, что преимущество на стороне „Тоттенхэма“, то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд”, — признался Клопп.
Рулевой вице-чемпионов Англии считает, что его команда сегодня предстанет более опытным коллективом по сравнению с финалом Лиги чемпионов против “Реала”.
“Мы на год старше. Такие игроки, как Трент, провели на 50 матчей больше. Ребята уже играли в финале. Тогда у нас было не так много шансов. Мы сами себя удивили выходом в финал. Тогда мы играли не так стабильно, как сейчас”, — подчеркнул наставник “Ливерпуля”.
О состоянии Фирмино: “Фирмино готов. Выйдет ли он в „основе“? Еще не буду отвечать на этот вопрос. Если он будет готов, то получится”.
Напомним, что 27-й финал Лиги чемпионов УЕФА/64-го Кубка европейских кубков стартует в 22:00 на “Сантьяго Бернабеу”.