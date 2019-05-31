Клопп о "Тоттенхэме": за последние годы они добились колоссального прогресса

“В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе. У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса”, — начал немец.

Наставник опроверг слова о статусе фаворита его команды.

“Если бы я считал, что преимущество на стороне „Тоттенхэма“, то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд”, — признался Клопп.

Рулевой вице-чемпионов Англии считает, что его команда сегодня предстанет более опытным коллективом по сравнению с финалом Лиги чемпионов против “Реала”.

“Мы на год старше. Такие игроки, как Трент, провели на 50 матчей больше. Ребята уже играли в финале. Тогда у нас было не так много шансов. Мы сами себя удивили выходом в финал. Тогда мы играли не так стабильно, как сейчас”, — подчеркнул наставник “Ливерпуля”.

О состоянии Фирмино: “Фирмино готов. Выйдет ли он в „основе“? Еще не буду отвечать на этот вопрос. Если он будет готов, то получится”.

Напомним, что 27-й финал Лиги чемпионов УЕФА/64-го Кубка европейских кубков стартует в 22:00 на “Сантьяго Бернабеу”.