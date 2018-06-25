Клімкін закликав запровадити санкції проти причетних до катування українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав європейських партнерів запровадити санкції проти представників Російської Федерації, які причетні до катувань громадян України. Про це він сказав на спільному брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів РФ, передає кореспондент УНН.
"Моя точка зору, чому неможливо розпочати працювати прямо зараз, як ми працювали в інших питаннях щодо окупованого Криму та окупованого Донбасу, стосовно усіх людей, які стоять за справами проти наших політичних бранців, і спробувати внести усіх їх до європейського або національних списків. І це буде доволі ефективно, тому що це буде схоже на розширення списку Магнітського", - сказав міністр.
Клімкін наголосив, що усіх росіян, котрі мають стосунок до незаконних затримань та катувань українських громадян, треба покарати шляхом запровадження обмежувальних заходів.
Нагадаємо, у СБУ заявили, що катування у російських окупантів є системним елементом отримання показів.