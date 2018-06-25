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Клімкін закликав запровадити санкції проти причетних до катування українців

Клімкін закликав запровадити санкції проти причетних до катування українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав європейських партнерів запровадити санкції проти представників Російської Федерації, які причетні до катувань громадян України. Про це він сказав на спільному брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів РФ, передає кореспондент УНН.

"Моя точка зору, чому неможливо розпочати працювати прямо зараз, як ми працювали в інших питаннях щодо окупованого Криму та окупованого Донбасу, стосовно усіх людей, які стоять за справами проти наших політичних бранців, і спробувати внести усіх їх до європейського або національних списків. І це буде доволі ефективно, тому що це буде схоже на розширення списку Магнітського", - сказав міністр.

Клімкін наголосив, що усіх росіян, котрі мають стосунок до незаконних затримань та катувань українських громадян, треба покарати шляхом запровадження обмежувальних заходів.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що катування у російських окупантів є системним елементом отримання показів.

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