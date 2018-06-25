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Климкин призвал ввести санкции против причастных к пыткам украинцев

Климкин призвал ввести санкции против причастных к пыткам украинцев

Киев  •  УНН

 • 8071 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал европейских партнеров ввести санкции против представителей Российской Федерации, причастных к пыткам граждан Украины. Об этом он сказал на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком для представителей дипломатического корпуса о преступлениях РФ, передает корреспондент УНН.

"Моя точка зрения, почему невозможно начать работать прямо сейчас, как мы работали в других вопросах оккупированного Крыма и оккупированного Донбасса, относительно всех людей, которые стоят за делами против наших политических пленников, и попытаться внести всех их в европейский или национальные списки. И это будет довольно эффективно, потому что это будет похоже на расширение списка Магнитского", - сказал министр.

Климкин отметил, что всех россиян, которые имеют отношение к незаконным задержаниям и пыткам украинских граждан, надо наказать путем введения ограничительных мер.

Напомним, в СБУ заявили, что пытки у российских оккупантов являются системным элементом получения показаний.

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