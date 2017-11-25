Клімкін закликав колег підтримати українську резолюцію ГА ООН щодо прав людини в Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів двосторонні зустрічі з високим представником ЄС Федерікою Могеріні, Генеральним секретарем ЄСЗД Хельгою Шмід, міністрами закордонних справ Нідерландів Халбе Зійлстра та Естонії Свеном Міксером.

"Серед основних тем зазначених зустрічей міністра – загострення безпекової ситуації на Донбасі, подальше погіршення ситуації в окупованому Криму, важливість збереження санкційного тиску на РФ і створення міжнародного механізму з деокупації Криму. Міністр закликав своїх колег підтримати ініційовану Україною резолюцію ГА ООН щодо ситуації з правами людини в Криму", - йдеться у повідомленні.

Перспективи співпраці між Україною та Європейським інвестиційним банком, реалізація низки проектів та шляхи подальшої фінансової підтримки України сформували порядок денний зустрічі міністра П.Клімкіна з президентом ЄІБ Вернером Хойєром.

Нагадаємо, Україна і Німеччина скоординували кроки з просування ініціативи миротворців ООН на Донбасі.