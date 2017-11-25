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Климкин призвал коллег поддержать украинскую резолюцию ГА ООН по правам человека в Крыму

Климкин призвал коллег поддержать украинскую резолюцию ГА ООН по правам человека в Крыму

Киев  •  УНН

 • 12530 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время переговоров с европейскими партнерами на полях Брюссельского саммита Восточного партнерства призвал своих коллег поддержать инициированную Украиной резолюцию ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел двусторонние встречи с высоким представителем ЕС Федерикой Могерини, Генеральным секретарем ЕСВД Хельгой Шмид, министрами иностранных дел Нидерландов Халбэ Зийлстра и Эстонии Свеном Миксером.

"Среди основных тем указанных встреч министра - обострение ситуации безопасности на Донбассе, дальнейшее ухудшение ситуации в оккупированном Крыму, важность сохранения санкционного давления на РФ и создание международного механизма по деоккупации Крыма. Министр призвал своих коллег поддержать инициированную Украиной резолюцию ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму", - говорится в сообщении.

Перспективы сотрудничества между Украиной и Европейским инвестиционным банком, реализация ряда проектов и пути дальнейшей финансовой поддержки Украины сформировали повестку дня встречи министра П.Климкина с президентом ЕИБ Вернером Хойером.

Напомним, Украина и Германия скоординировали шаги по продвижению инициативы миротворцев ООН на Донбассе.

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