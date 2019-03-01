Клімкін: Україна має побудувати військово-морську інфрастрктуру вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів

“Нам потрібно побудувати повномасштабну інфраструктуру вздовж узбережжя Чорного моря і вздовж Азовського узбережжя. Звичайно, це мають бути центри управління для наших військових, зокрема для наших ВМС. Звичайно, це мають бути відповідні бази для наших ВМС. Звичайно, це мають бути центри, які будуть сприяти обміну інформації з нашими партнерами, які будуть сприяти обміну відповідною розвідувальною інформацією”, — заявив міністр.

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Він впевнений, що Україна потребує повномасштабну військово-морську інфрастрктуру, що має бути побудована вздовж всього чорноморського і азовського узбережжя, щоб почувати себе у безпеці. Україна, з його слів, може і буде це робити разом з друзями — це питання подальших обговорень та обміну інформацією.

"Ми будемо говорити про спільні патрулі, про взаємодію нас і наших грузинських друзів з країнами НАТО до того моменту, коли ми набудемо членства в Альянсі. І зараз ідуть консультації щодо зміцнення наших ВМС. У нас тут є багато ідей",- сказав він.

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Як повідомляв УНН, Україна пропонує зробити зміцнення безпеки Чорноморського регіону частиною подальшого процесу посиленої асоціації з Грузією та Молдовою.

Нагадаємо, в Одесі у готелі “Брістоль” розпочалась Перша Міжнародна конференція “Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів”.