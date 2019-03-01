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Климкин: Украина должна построить военно-морскую инфрастрктуру вдоль побережья Черного и Азовского морей

Климкин: Украина должна построить военно-морскую инфрастрктуру вдоль побережья Черного и Азовского морей

Киев  •  УНН

 • 8418 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина должна построить полномасштабную военно-морскую инфрастрктуру вдоль всего черноморского и азовского побережья, чтобы чувствовать себя в безопасности. Об этом во время брифинга в Одессе сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

“Нам нужно построить полномасштабную инфраструктуру вдоль побережья Черного моря и вдоль Азовского побережья. Конечно, это должны быть центры управления для наших военных, в частности для наших ВМС. Конечно, это должны быть соответствующие базы для наших ВМС. Конечно, это должны быть центры, которые будут способствовать обмену информации с нашими партнерами, которые будут способствовать обмену соответствующей разведывательной информацией”, — заявил министр.

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Он уверен, что Украина нуждается полномасштабную военно-морскую инфрастрктуру, что должна быть построена вдоль всего черноморского и азовского побережья, чтобы чувствовать себя в безопасности. Украина, по его словам, может и будет это делать вместе с друзьями — это вопрос дальнейших обсуждений и обмена информацией.

“Мы будем говорить про совместные патрули, о взаимодействии нас и наших грузинских друзей со странами НАТО до того момента, когда мы получим членства в Альянсе. И сейчас идут консультации по укреплению наших ВМС. У нас здесь есть много идей”, — сказал он.

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Как сообщал УНН, Украина предлагает сделать укрепление безопасности Черноморского региона частью дальнейшего процесса усиленной ассоциации с Грузией и Молдовой.

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