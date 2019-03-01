Black Sea Mom: у МЗС розповіли, як має виглядати моніторинг регіону

“У нас була зустріч з міністрами закордонних справ ЄС — групою „друзів України“, і я поділився з нашими друзями простою ідеєю про постійну місію зі спостереження. У мене навіть було гарна назва для цього — „Black Sea Mom („Матуся Чорного Моря“ — англ.)“ — місія зі спостереження за Чорним морем. Вона не повинно бути там весь час. Це повинна бути розумна комбінація моніторингу з космосу, морського моніторингу та моніторингу з повітря. Це могли б поєднувати дуже ефективно, розуміючи, що відбувається”, — сказав Клімкін.

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Він зазначив, що такий моніторинг значно допоміг би відслідковувати сиуації, коли, наприклад, судна заходять в Чорне море, відключаючи датчики GPS і намагаються перекинути свій вантаж на інші судна, що йдуть після цього в Крим.

“Вам не потрібно багато речей для цього. Вам потрібні тільки технічні можливості і політична воля, щоб почати робити це. Давайте наполягати на цій ідеї. Це повинно бути постійним. Ми всі розуміємо, як це зробити. Це дуже простий мандат. Є деякі країни ЄС, скажімо, дуже обережно, які думають про цю ідею. Але це може бути настільки ефективно, наскільки це можливо, тому що якщо ви надасте всю інформацію про російські перевірки в режимі реального часу, це стане додатковим важелем для них”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, Україна веде діалог з партнерами щодо спостереження за Керченською протокою з космосу.