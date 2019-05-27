Клімкін: у новому Європарламенті переважають друзі України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав друзів україни, які пройшли в Європарламент. Про це голова МЗС написав у Тwitter, передає УНН.
"Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України. У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, місія України при ЄС прокоментувала результати виборів до Європарламенту.
Крім того, в українському уряді очікують продовження підтримки України новим Європейським парламентом, вибори до якого відбулися у країнах ЄС 23-26 травня.