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Клімкін: у новому Європарламенті переважають друзі України

Клімкін: у новому Європарламенті переважають друзі України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав друзів україни, які пройшли в Європарламент. Про це голова МЗС написав у Тwitter, передає УНН.

"Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України. У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності", - повідомив він. 

Як повідомляв УНН, місія України при ЄС прокоментувала результати виборів до Європарламенту

Крім того, в українському уряді очікують продовження підтримки України новим Європейським парламентом, вибори до якого відбулися у країнах ЄС 23-26 травня.

Українські Національні Новини

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