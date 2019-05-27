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В уряді очікують підтримки України новим Європарламентом

В уряді очікують підтримки України новим Європарламентом

Київ • УНН

 • 6846 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. В українському уряді очікують продовження підтримки України новим Європейським парламентом, вибори до якого відбулися у країнах ЄС 23-26 травня. Про це у понеділок написав у Twitter Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Вітаю громадян держав-членів Євросоюзу з успішними виборами до Європарламенту", - зазначив він.

У відносинах з Україною, за словами Гройсмана, Європарламент завжди був найсміливішою та найпрогресивнішою інституцією Євросоюзу, яка вітала наші успіхи, підтримувала в найважчі часи та визнавала нашу європейську перспективу.

"Переконаний, вчорашні вибори дають можливість Європейському парламенту продовжити рішучу підтримку України на її шляху до об’єднаної Європи", - підкреслив очільник уряду.

Раніше місія України при ЄС прокоментувала результати виборів до Європарламенту.

Нагадаємо, Європарламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися у країнах ЄС 23-26 травня, представництво посилили ліберали та "зелені".

Також у Європарламенті зміцнили позиції націоналісти і євроскептики.

Переконаний, вчорашні вибори дають можливість Європейському Парламенту продовжити рішучу підтримку України на її шляху до об’єднаної Європи.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 27 травня 2019 р.

Українські Національні Новини

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