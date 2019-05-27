В уряді очікують підтримки України новим Європарламентом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В українському уряді очікують продовження підтримки України новим Європейським парламентом, вибори до якого відбулися у країнах ЄС 23-26 травня. Про це у понеділок написав у Twitter Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Вітаю громадян держав-членів Євросоюзу з успішними виборами до Європарламенту", - зазначив він.
У відносинах з Україною, за словами Гройсмана, Європарламент завжди був найсміливішою та найпрогресивнішою інституцією Євросоюзу, яка вітала наші успіхи, підтримувала в найважчі часи та визнавала нашу європейську перспективу.
"Переконаний, вчорашні вибори дають можливість Європейському парламенту продовжити рішучу підтримку України на її шляху до об’єднаної Європи", - підкреслив очільник уряду.
Раніше місія України при ЄС прокоментувала результати виборів до Європарламенту.
Нагадаємо, Європарламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися у країнах ЄС 23-26 травня, представництво посилили ліберали та "зелені".
Також у Європарламенті зміцнили позиції націоналісти і євроскептики.
Переконаний, вчорашні вибори дають можливість Європейському Парламенту продовжити рішучу підтримку України на її шляху до об’єднаної Європи.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 27 травня 2019 р.