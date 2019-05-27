Климкин: в новом Европарламенте преобладают друзья Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 10217 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 34977 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 54947 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70808 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118803 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110668 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137101 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144514 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130074 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130150 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Климкин: в новом Европарламенте преобладают друзья Украины

Климкин: в новом Европарламенте преобладают друзья Украины

Киев  •  УНН

 • 6109 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил друзей Украины, которые прошли в Европарламент. Об этом глава МИД написал в Тwitter, передает УНН.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - сообщил он.

Как сообщал УНН, миссия Украины при ЕС прокомментировала результаты выборов в Европарламент .

Кроме того, в украинском правительстве ожидают продолжения поддержки Украины новым Европейским парламентом, выборы в который состоялись в странах ЕС 23-26 мая.

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