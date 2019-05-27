Климкин: в новом Европарламенте преобладают друзья Украины

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - сообщил он.



Как сообщал УНН, миссия Украины при ЕС прокомментировала результаты выборов в Европарламент .



Кроме того, в украинском правительстве ожидают продолжения поддержки Украины новым Европейским парламентом, выборы в который состоялись в странах ЕС 23-26 мая.