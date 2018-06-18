Клімкін не виключив помилування українських політв’язнів під час ЧС-2018

"Я вважаю, що жест можливий, але знову таки хочу сказати, жест не від щирого серця, а в тому, щоб покращити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат вони хочуть показати, як спортивне свято, але для багатьох це не так, оскільки він відбувається в Росії. Чемпіонат ми маємо використати, але і далі маємо працювати, оскільки в найближчі тижні Росія все одно всіх не випустить, і далі буде використовувати як засіб тиску", - заявив Клімкін.

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Нагадаємо, Омбудсмени України та РФ домовились про візити до Сенцова та Вишинського.