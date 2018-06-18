Климкин не исключил помилования украинских политзаключенных во время ЧМ-2018

"Я считаю, что жест возможен, но опять же хочу сказать, жест не от чистого сердца, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат они хотят показать, как спортивный праздник, но для многих это не так, поскольку он происходит в России. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать, поскольку в ближайшие недели Россия все равно всех не выпустит, и дальше будет использовать как средство давления", - заявил Климкин.

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Напомним, Омбудсмены Украины и РФ договорились о визитах к Сенцову и Вышинскому.