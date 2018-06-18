Климкин не исключил помилования украинских политзаключенных во время ЧМ-2018

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 30618 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 73543 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 105104 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113140 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127140 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143848 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147451 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188736 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157243 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143248 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Климкин не исключил помилования украинских политзаключенных во время ЧМ-2018

Климкин не исключил помилования украинских политзаключенных во время ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 8609 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Помилование украинских политзаключенных во время проведения Чемпионата мира-2018 возможно. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире "5 канала", передает УНН.

"Я считаю, что жест возможен, но опять же хочу сказать, жест не от чистого сердца, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат они хотят показать, как спортивный праздник, но для многих это не так, поскольку он происходит в России. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать, поскольку в ближайшие недели Россия все равно всех не выпустит, и дальше будет использовать как средство давления", - заявил Климкин.

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Напомним, Омбудсмены Украины и РФ договорились о визитах к Сенцову и Вышинскому.

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