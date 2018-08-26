Клімкин: Литва має намір допомогти відновити Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Литовська республіка має намір допомогти Україні у відновленні Авдіївки. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Павло Клімкин жителям Авдіївки на відкритті за участю Президента України Петра Порошенка авдіївського газогону, передає УНН.
“Наші литовські друзі дуже уважно дивляться, щоб взяти над Авдіївкою шефство. При чому не просто шефство над окремим об’єктом, а подивитися як саме литовська присутність підійме Авдіївку”, — сказав Клімкин.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко запропонує країнам Європи долучитися до відбудови зруйнованої інфраструктури Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв УНН, Авдіївський коксохімічний завод вийшов на довоєнну промислову потужність.