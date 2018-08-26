Клімкин: Литва має намір допомогти відновити Авдіївку

“Наші литовські друзі дуже уважно дивляться, щоб взяти над Авдіївкою шефство. При чому не просто шефство над окремим об’єктом, а подивитися як саме литовська присутність підійме Авдіївку”, — сказав Клімкин.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко запропонує країнам Європи долучитися до відбудови зруйнованої інфраструктури Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНН, Авдіївський коксохімічний завод вийшов на довоєнну промислову потужність.