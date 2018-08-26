Климкин: Литва намерена помочь восстановить Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Литовская республика намерена помочь Украине в восстановлении Авдеевки. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Павел Климкин жителям Авдеевки на открытии с участием Президента Украины Петра Порошенко авдеевского газопровода, передает УНН.
"Наши литовские друзья очень внимательно смотрят, чтобы взять над Авдеевкой шефство. Причем не просто шефство над отдельным объектом, а посмотреть как литовское присутствие поднимет Авдеевку", - сказал Климкин.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНН, Авдеевский коксохимический завод вышел на довоенную промышленную мощность.