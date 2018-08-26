Климкин: Литва намерена помочь восстановить Авдеевку

"Наши литовские друзья очень внимательно смотрят, чтобы взять над Авдеевкой шефство. Причем не просто шефство над отдельным объектом, а посмотреть как литовское присутствие поднимет Авдеевку", - сказал Климкин.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНН, Авдеевский коксохимический завод вышел на довоенную промышленную мощность.