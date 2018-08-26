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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Климкин: Литва намерена помочь восстановить Авдеевку

Киев • УНН

 • 14012 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Литовская республика намерена помочь Украине в восстановлении Авдеевки. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Павел Климкин жителям Авдеевки на открытии с участием Президента Украины Петра Порошенко авдеевского газопровода, передает УНН.

Климкин: Литва намерена помочь восстановить Авдеевку

"Наши литовские друзья очень внимательно смотрят, чтобы взять над Авдеевкой шефство. Причем не просто шефство над отдельным объектом, а посмотреть как литовское присутствие поднимет Авдеевку", - сказал Климкин.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНН, Авдеевский коксохимический завод вышел на довоенную промышленную мощность.

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