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Клімкін і єврочиновники обговорили протидію "Північному потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі "Групи друзів України" в ЄС обговорив з колегами додаткові санкції проти РФ та протидію російському проекту газопроводу "Північний потік-2". Про це голова МЗС повідомив у Twitter, передає УНН.

"Європейський день в Брюсселі почався з України - зустріч Групи друзів України в ЄС. Дискутували щодо багатьох питань: від солідарності та додаткових санкцій до протидії "Північному потоку-2". Суперово відчувати, що ми є частиною цієї європейської родини", - зазначив П.Клімкін.

Як повідомили у МЗС України, П.Клімкін наголосив, що проект "Північний потік-2", якщо просунеться вперед, то зосередить масивну політичну владу в руках Кремля". "Я думаю, що багато хто з нас за цим столом розуміє, що така влада буде недобросовісно використовуватися, як і коли це буде вигідно Кремлю", - додав голова МЗС України.

"Крім того, спроба вбивства Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері - лише ще одне нагадування про вбивчі способи, які Кремль готовий застосовувати на чужій території", - зауважив П.Клімкін.

З його слів, Україна покладається на постійну підтримку друзів України у ЄС в трьох ключових сферах:

  • збереження/продовження санкцій, поки Росія не забереться з України;
  • повноцінна миротворча місія ООН на Донбасі;
  • ліквідація раку корупції в Україні.

Нагадаємо, у ЄС знову нагадали Україні про реформи у сфері боротьби з корупцією.

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