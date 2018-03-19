Климкин и еврочиновники обсудили противодействие "Северному потоку-2"

"Европейский день в Брюсселе начался с Украины - встреча Группы друзей Украины в ЕС. Дискутировали по многим вопросам: от солидарности и дополнительных санкций до противодействия "Северному потоку-2". Замечательно чувствовать, что мы являемся частью этой европейской семьи", - отметил П .Климкин.

Как сообщили в МИД Украины, П.Климкин подчеркнул, что проект "Северный поток-2", если продвинется вперед, то сосредоточит огромную политическую власть в руках Кремля". "Я думаю, что многие из нас за этим столом понимают, что такая власть будет недобросовестно использоваться, как и когда это будет выгодно Кремлю", - добавил глава МИД Украины.

"Кроме того, попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери - лишь еще одно напоминание об убийственных способах, которые Кремль готов применять на чужой территории", - отметил П.Климкин.

По его словам, Украина возлагает надежды на постоянную поддержку друзей Украины в ЕС в трех ключевых сферах:



сохранение/продление санкций, пока Россия не уберется из Украины;



полноценная миротворческая миссия ООН на Донбассе;



ликвидация рака коррупции в Украине.



Напомним, в ЕС снова напомнили Украине о реформах в сфере борьбы с коррупцией.