Климкин и еврочиновники обсудили противодействие "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи "Группы друзей Украины" в ЕС обсудил с коллегами дополнительные санкции против РФ и противодействие российскому проекту газопровода "Северный поток-2". Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает УНН.
"Европейский день в Брюсселе начался с Украины - встреча Группы друзей Украины в ЕС. Дискутировали по многим вопросам: от солидарности и дополнительных санкций до противодействия "Северному потоку-2". Замечательно чувствовать, что мы являемся частью этой европейской семьи", - отметил П .Климкин.
Как сообщили в МИД Украины, П.Климкин подчеркнул, что проект "Северный поток-2", если продвинется вперед, то сосредоточит огромную политическую власть в руках Кремля". "Я думаю, что многие из нас за этим столом понимают, что такая власть будет недобросовестно использоваться, как и когда это будет выгодно Кремлю", - добавил глава МИД Украины.
"Кроме того, попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери - лишь еще одно напоминание об убийственных способах, которые Кремль готов применять на чужой территории", - отметил П.Климкин.
По его словам, Украина возлагает надежды на постоянную поддержку друзей Украины в ЕС в трех ключевых сферах:
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- сохранение/продление санкций, пока Россия не уберется из Украины;
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- полноценная миротворческая миссия ООН на Донбассе;
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- ликвидация рака коррупции в Украине.
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Напомним, в ЕС снова напомнили Украине о реформах в сфере борьбы с коррупцией.