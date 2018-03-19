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16:40 • 4553 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Актуальное
Климкин и еврочиновники обсудили противодействие "Северному потоку-2"

Климкин и еврочиновники обсудили противодействие "Северному потоку-2"

Киев  •  УНН

 • 8611 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи "Группы друзей Украины" в ЕС обсудил с коллегами дополнительные санкции против РФ и противодействие российскому проекту газопровода "Северный поток-2". Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает УНН.

"Европейский день в Брюсселе начался с Украины - встреча Группы друзей Украины в ЕС. Дискутировали по многим вопросам: от солидарности и дополнительных санкций до противодействия "Северному потоку-2". Замечательно чувствовать, что мы являемся частью этой европейской семьи", - отметил П .Климкин.

Как сообщили в МИД Украины, П.Климкин подчеркнул, что проект "Северный поток-2", если продвинется вперед, то сосредоточит огромную политическую власть в руках Кремля". "Я думаю, что многие из нас за этим столом понимают, что такая власть будет недобросовестно использоваться, как и когда это будет выгодно Кремлю", - добавил глава МИД Украины.

"Кроме того, попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери - лишь еще одно напоминание об убийственных способах, которые Кремль готов применять на чужой территории", - отметил П.Климкин.

По его словам, Украина возлагает надежды на постоянную поддержку друзей Украины в ЕС в трех ключевых сферах:

  • сохранение/продление санкций, пока Россия не уберется из Украины;
  • полноценная миротворческая миссия ООН на Донбассе;
  • ликвидация рака коррупции в Украине.

Напомним, в ЕС снова напомнили Украине о реформах в сфере борьбы с коррупцией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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