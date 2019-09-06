Кличко: Янукович вже призначав свою людину керувати Києвом, і ми знаємо, чим це закінчилось
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. “Боротьба без правил”, яку розпочала нова влада в Києві, може призвести до серйозних наслідків. Таку думку висловив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю “ВВС-Україна”, навівши приклад часів експрезидента Віктора Януковича та призначеного ним керувати столицею Олександра Попова.
“Зараз дуже важливо не робити помилок, які матимуть ефект трохи пізніше. Боротьба без правил за владу у місті Києві може мати свої наслідки”, — пояснив політик.
На думку мера, Зеленський та його команда повторюють помилки Віктора Януковича.
“Так само, один в один, пан Янукович, не маючи свого представника, — бо кияни не підтримували представника Партії регіонів, — усунув мера та поставив зверху Олександра Попова”, — зазначив міський голова.
Він нагадав, що тоді киянам не дали обрати мера — і такі події боляче вдарили по місту.
“Люди його не обирали, і місто Київ майже три роки було без мера. Чим це закінчились — пам’ятаємо”, — підкреслив Віталій Кличко.
Нагадаємо, у 2010 році президент Віктор Янукович призначив на піст голови КМДА свого соратника Олександра Попова. Зараз він проходить як звинувачуваний у справі розгону Євромайдану. За версією слідства, саме Олександр Попов надав наказ, який спровокував масове жорстоке побиття пікетувальників міліцією.