Кличко: Янукович вже призначав свою людину керувати Києвом, і ми знаємо, чим це закінчилось

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. “Боротьба без правил”, яку розпочала нова влада в Києві, може призвести до серйозних наслідків. Таку думку висловив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю “ВВС-Україна”, навівши приклад часів експрезидента Віктора Януковича та призначеного ним керувати столицею Олександра Попова.

“Зараз дуже важливо не робити помилок, які матимуть ефект трохи пізніше. Боротьба без правил за владу у місті Києві може мати свої наслідки”, — пояснив політик.

На думку мера, Зеленський та його команда повторюють помилки Віктора Януковича.

“Так само, один в один, пан Янукович, не маючи свого представника, — бо кияни не підтримували представника Партії регіонів, — усунув мера та поставив зверху Олександра Попова”, — зазначив міський голова.

Він нагадав, що тоді киянам не дали обрати мера — і такі події боляче вдарили по місту.

“Люди його не обирали, і місто Київ майже три роки було без мера. Чим це закінчились — пам’ятаємо”, — підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у 2010 році президент Віктор Янукович призначив на піст голови КМДА свого соратника Олександра Попова. Зараз він проходить як звинувачуваний у справі розгону Євромайдану. За версією слідства, саме Олександр Попов надав наказ, який спровокував масове жорстоке побиття пікетувальників міліцією.

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