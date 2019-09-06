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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 91760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115453 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107192 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113763 просмотра

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Кличко: Янукович уже назначал своего человека руководить Киевом, и мы знаем, чем это закончилось

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. "Борьба без правил", которую начала новая власть в Киеве, может привести к серьезным последствиям. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью " ВВС-Украина ", приведя пример времен експрезидента Виктора Януковича и назначенного им управлять столицей Александра Попова.

"Сейчас очень важно не делать ошибок, которые будут иметь эффект чуть позже. Борьба без правил за власть в Киеве может иметь свои последствия ", - пояснил политик.

По мнению мэра, Зеленский и его команда повторяют ошибки Виктора Януковича.

"Так же, один в один, Янукович, не имея своего представителя, - потому что киевляне не поддерживали представителя Партии регионов, - отстранил мэра и поставил сверху Александра Попова", - отметил городской голова.

Он напомнил, что тогда киевлянам не дали выбрать мэра - и такие события больно ударили по городу.

"Люди его не избирали, и Киев почти три года было без мэра. Чем это закончилось - помним ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в 2010 году президент Виктор Янукович назначил на пост главы КГГА своего соратника Александра Попова. Сейчас он проходит как обвиняемый по делу разгона евромайдан. По версии следствия, именно Александр Попов дал приказ, спровоцировал массовое жестокое избиение пикетчиков милицией.

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Киев

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