Кличко розповів, як у Києві утилізують одноразові маски, рукавички та "медичні відходи"

"Медичні відходи є одними з найнебезпечніших: вони містять патогенні мікроорганізми та токсичні речовини, що є причиною інфекційних та неінфекційних хвороб, і призводить до забруднення середовища. Утилізація медичних відходів в Україні з порушенням вимог і нормативів передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність. У столиці всі медичні відходи знищують за правилами, що прописані у наказі Міністерства охорони здоров’я. Їх сортують в спеціальні ємкості і спалюють з дотриманням всіх норм. Тільки так можна знешкодити інфекцію, що може міститися у відходах", - зазначив він.

За словами Кличка, одноразові маски та рукавички, якими користуються мешканці міста - не можна називати "медичними відходами".

"Але й викидати просто так, на вулицю – теж не можна. Бо, це, перш за все, наносить шкоду екології. Використані медичні маски та рукавички треба складати в окремий пакет і викидати його тільки у сміттєві баки. Далі, під час сортування, ці пакети відбирають для подальшого спалювання. Відходи спалюють у печі при температурі 800-1000 градусів. Шлак видаляють, а дим перед викидом очищують до встановленої норми. Хочу наголосити, що у такий спосіб утилізують маски, наприклад у Китаї, як повідомляли місцеві фахівці", - додав Кличко.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили комерційну структуру, яка замість утилізації відходів з лікарень - викидала їх на стихійні звалища. Серед відходів можуть бути засоби захисту, які використовувалися з хворими на коронавірусну хворобу.