Кличко рассказал, как в Киеве утилизируют одноразовые маски, перчатки и "медицинские отходы"

"Медицинские отходы являются одними из самых опасных: они содержат патогенные микроорганизмы и токсические вещества, являющиеся причиной инфекционных и неинфекционных болезней, и приводит к загрязнению среды. Утилизация медицинских отходов в Украине с нарушением требований и нормативов предусматривает административную или уголовную ответственность. В столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, которые прописаны в приказе Министерства здравоохранения. Их сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм. Только так можно обезвредить инфекцию, которая может содержаться в отходах", - отметил он.

По словам Кличко, одноразовые маски и перчатки, которыми пользуются жители города - нельзя называть "медицинскими отходами".

"Но и выбрасывать просто так, на улицу - тоже нельзя. Потому что, это, прежде всего, наносит вред экологии. Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельный пакет и выбрасывать его только в мусорные баки. Далее, при сортировке, эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания. Отходы сжигают в печи при температуре 800-1000 градусов. Шлак удаляют, а дым перед выбросом очищают до установленной нормы. Хочу подчеркнуть, что таким образом утилизируют маски, например в Китае, как сообщали местные специалисты", - добавил Кличко.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили коммерческую структуру, которая вместо утилизации отходов из больниц - выбрасывала их на стихийные свалки. Среди отходов могут быть средства защиты, которые использовались с больными на коронавирусную болезнь.